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Коттеджи в Мосхато, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Мосхато, Греция
Коттедж 4 спальни
Мосхато, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 347 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
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