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Жильё в Мосхато, Греция

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Мосхато, Греция
Дом 5 комнат
Мосхато, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат 548 м² 3 Этаж
€ 650,000
Moschato, Center: Excellent Detached house for sale 346 sq.m. on a plot of 548 sq.m. in a ve…
Коттедж 4 спальни в Мосхато, Греция
Коттедж 4 спальни
Мосхато, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 347 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Квартира 2 спальни в Мосхато, Греция
Квартира 2 спальни
Мосхато, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Мосхато, Греция
Квартира 2 спальни
Мосхато, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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