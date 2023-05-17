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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Милос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
Коттедж 3 спальни в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 560,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Милос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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