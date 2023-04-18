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Купить коттедж в Метони, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
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