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Дома в Methana, Греция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Methana, Греция
Дом 2 комнаты
Methana, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
Цена по запросу
Property Code: 581606 - House FOR SALE in Methana Vathi for €175.000 . This 95 sq. m. House…
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