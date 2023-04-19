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Купить вилла в Месини, Греция

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1 объект найдено
Вилла 2 спальнив Месини, Греция
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
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