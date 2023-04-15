Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Виллы

Купить вилла с видом на горы в периферийная единица Мессения, Греция

Каламата
2
Municipality of Messini
1
Municipality of Pylos and Nestoras
1
Municipality of Trifylia
1
Municipality of West Mani
1
Корони
1
Месини
1
Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 2 спальнив Месини, Греция
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти