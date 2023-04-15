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Купить вилла в периферийная единица Мессения, Греция

Каламата
2
Municipality of Messini
1
Municipality of Pylos and Nestoras
1
Municipality of Trifylia
1
Municipality of West Mani
1
Корони
1
Месини
1
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6 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
Вилла 7 спаленв Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
Вилла 4 спальнив soterianika, Греция
Вилла 4 спальни
soterianika, Греция
1 ванных комнат 186 м² Количество этажей 1
€ 1,700,000
Villa for sale in Archontiko, Avia of Messinia for 1.700.000€ (Listing No W4105). Anoth…
Вилла 4 спальнив kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 2 спальнив Месини, Греция
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 4 спальнив Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни
Вромонери, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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