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Таунхаусы в периферийная единица Мессения, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 130,000
Таунхаус 1 спальня в kato berga, Греция
Таунхаус 1 спальня
kato berga, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 4 спальни в Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни
Трагана, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 280,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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