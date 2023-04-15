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Купить недвижимость с бассейном в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of West Mani
11
Municipality of Pylos and Nestoras
8
Municipality of Trifylia
8
Municipality of Messini
5
Каламата
4
Месини
3
Кипарисия
2
Метони
2
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3 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Романос, Греция
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
2 ванных комнат 494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Коттедж 4 спальнив Романос, Греция
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
3 ванных комнат 310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
Вилла 4 спальнив kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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