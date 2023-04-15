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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of West Mani
11
Municipality of Pylos and Nestoras
8
Municipality of Trifylia
8
Municipality of Messini
5
Каламата
4
Месини
3
Кипарисия
2
Метони
2
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7 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Таунхаус 2 спальнив Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 94,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Вилла 4 спальнив kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 2 спальнив Месини, Греция
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Таунхаус 4 спальнив Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни
Трагана, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Вилла 4 спальнив Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни
Вромонери, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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