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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of West Mani
11
Municipality of Pylos and Nestoras
8
Municipality of Trifylia
8
Municipality of Messini
5
Каламата
4
Месини
3
Кипарисия
2
Метони
2
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3 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Вилла 4 спальнив kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 2 спальнив Месини, Греция
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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