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Дома в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of West Mani
11
Municipality of Pylos and Nestoras
7
Municipality of Messini
5
Municipality of Trifylia
5
Каламата
3
Месини
3
32 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Василико, Греция
Коттедж 2 спальни
Василико, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 260,000
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 245,000
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 350,000
Дом 5 спален в Кардамили, Греция
Дом 5 спален
Кардамили, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
€ 700,000
Коттедж 5 спален в Романос, Греция
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 494 м²
€ 1,300,000
Коттедж 2 спальни в Романос, Греция
Коттедж 2 спальни
Романос, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
€ 320,000
Коттедж 3 спальни в Романос, Греция
Коттедж 3 спальни
Романос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
€ 495,000
Дом 3 спальни в Stoupa, Греция
Дом 3 спальни
Stoupa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
€ 300,000
Дом 3 спальни в Neohori, Греция
Дом 3 спальни
Neohori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 450,000
Дом 2 спальни в Stoupa, Греция
Дом 2 спальни
Stoupa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€ 370,000
Дом 4 спальни в Кардамили, Греция
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 600,000
Дом 3 спальни в Метони, Греция
Дом 3 спальни
Метони, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 175,000
Дом 7 спален в Кардамили, Греция
Дом 7 спален
Кардамили, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
€ 550,000
Дом 4 спальни в Месини, Греция
Дом 4 спальни
Месини, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 220,000
Дом 4 спальни в Кардамили, Греция
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
€ 397,000
Дом 4 спальни в Петалиди, Греция
Дом 4 спальни
Петалиди, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 695,000
Дом 3 спальни в Кипарисия, Греция
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 1,150,000
Дом 2 спальни в Месини, Греция
Дом 2 спальни
Месини, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Вилла 4 спальни в Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Вилла 7 спален в Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Коттедж 5 спален в Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 430,000
Дом 2 спальни в Каламаки, Греция
Дом 2 спальни
Каламаки, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
€ 130,000
Вилла 4 спальни в soterianika, Греция
Вилла 4 спальни
soterianika, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Коттедж 4 спальни в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€ 1,400,000
Таунхаус 2 спальни в Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 130,000
Вилла 4 спальни в kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Таунхаус 1 спальня в kato berga, Греция
Таунхаус 1 спальня
kato berga, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Вилла 2 спальни в Месини, Греция
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Таунхаус 4 спальни в Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни
Трагана, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 280,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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