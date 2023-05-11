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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Дома
Дома в периферийная единица Мессения, Греция
Municipality of West Mani
11
Municipality of Pylos and Nestoras
7
Municipality of Messini
5
Municipality of Trifylia
5
Каламата
3
Месини
3
Дом
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32 объекта найдено
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Коттедж 2 спальни
Василико, Греция
3
1
1
€ 50,000
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
6
2
2
€ 260,000
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
6
2
2
€ 245,000
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
8
2
2
€ 350,000
Дом 5 спален
Кардамили, Греция
5
3
€ 700,000
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
5
2
494 м²
€ 1,300,000
Коттедж 2 спальни
Романос, Греция
2
140 м²
€ 320,000
Коттедж 3 спальни
Романос, Греция
3
2
147 м²
€ 495,000
Дом 3 спальни
Stoupa, Греция
9
3
166 м²
€ 300,000
Дом 3 спальни
Neohori, Греция
4
2
120 м²
€ 450,000
Дом 2 спальни
Stoupa, Греция
5
1
155 м²
€ 370,000
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
7
3
140 м²
€ 600,000
Дом 3 спальни
Метони, Греция
5
2
75 м²
€ 175,000
Дом 7 спален
Кардамили, Греция
7
6
320 м²
€ 550,000
Дом 4 спальни
Месини, Греция
8
3
200 м²
€ 220,000
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
8
4
204 м²
€ 397,000
Дом 4 спальни
Петалиди, Греция
5
3
2
€ 695,000
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
5
2
170 м²
€ 1,150,000
Дом 2 спальни
Месини, Греция
8
2
1
€ 170,000
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
9
3
3
€ 1,300,000
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
7
6
2
€ 1,200,000
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7
4
1
€ 430,000
Дом 2 спальни
Каламаки, Греция
4
1
€ 130,000
Вилла 4 спальни
soterianika, Греция
4
1
186 м²
1
€ 1,700,000
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
4
3
310 м²
€ 1,400,000
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
4
2
1
€ 130,000
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6
2
1
€ 1,500,000
Таунхаус 1 спальня
kato berga, Греция
2
1
1
€ 250,000
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4
2
1
€ 1,500,000
Таунхаус 4 спальни
Трагана, Греция
6
2
1
€ 280,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция
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