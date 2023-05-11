Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of Pylos and Nestoras
5
Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 430,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти