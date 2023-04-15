Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Коттеджи

Купить коттедж в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of Pylos and Nestoras
5
Municipality of Oichalia
1
Municipality of Trifylia
1
Кипарисия
1
Метони
1
Коттедж В архив
Очистить
7 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Василико, Греция
Коттедж 2 спальни
Василико, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
Коттедж 5 спаленв Романос, Греция
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
2 ванных комнат 494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Коттедж 2 спальнив Романос, Греция
Коттедж 2 спальни
Романос, Греция
140 м²
€ 320,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
Коттедж 3 спальнив Романос, Греция
Коттедж 3 спальни
Романос, Греция
2 ванных комнат 147 м²
€ 495,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 147 Sq.m., 3 Bedrooms, 1…
Коттедж 5 спаленв Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Коттедж 4 спальнив Романос, Греция
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
3 ванных комнат 310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
Коттедж 5 комнатв Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат
Врузес, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти