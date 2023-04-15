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Купить квартиру с видом на море в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of Trifylia
3
Municipality of Pylos and Nestoras
1
Каламата
1
Квартира В архив
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 94,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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