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Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of Trifylia
3
Municipality of Pylos and Nestoras
1
Каламата
1
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Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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