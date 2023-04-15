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Купить квартиру в периферийная единица Мессения, Греция

Municipality of Trifylia
3
Municipality of Pylos and Nestoras
1
Каламата
1
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Романос, Греция
Квартира 2 спальни
Романос, Греция
2 ванных комнат 108 м²
€ 320,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Glyfada - Golf 108 Sq.m., 2 Bedrooms, 2 …
Квартира 2 спальнив Каламата, Греция
Квартира 2 спальни
Каламата, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 370,000
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 94,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 спальняв Рахес, Греция
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 61 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …

Параметры недвижимости в периферийная единица Мессения, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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