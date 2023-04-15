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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Купить недвижимость в периферийная единица Мессения, Греция
Municipality of West Mani
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Municipality of Pylos and Nestoras
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Municipality of Trifylia
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Municipality of Messini
5
Каламата
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37 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Василико, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Всего в 500 метрах от прекрасных пляжей Агиос Николаос, двухуровневый, Продается отдельно ст…
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 245,000
Продается всего в 5 минутах от прекрасных пляжей Ступы, двухэтажный каменный дом площадью 12…
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 350,000
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Агиос Николаос, 120 квадратных метров.& Sigma; & epsilo…
Дом 5 спален
Кардамили, Греция
3 ванных комнат
€ 700,000
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Агиос Димитриос, 249 кв. 1 уровень, Первы…
Квартира 2 спальни
Романос, Греция
2 ванных комнат
108 м²
€ 320,000
For Sale -- Residential Apartment -- Athens South: Glyfada - Golf 108 Sq.m., 2 Bedrooms, 2 …
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
2 ванных комнат
494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Коттедж 2 спальни
Романос, Греция
140 м²
€ 320,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
Коттедж 3 спальни
Романос, Греция
2 ванных комнат
147 м²
€ 495,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 147 Sq.m., 3 Bedrooms, 1…
Дом 3 спальни
Stoupa, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
166 м²
€ 300,000
Продажа мезонета, Lefktro - Kardamyli, Stoipa, 166 квадратных метров., & Sigma; & epsilon; &…
Дом 3 спальни
Neohori, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 450,000
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Неохори, 120 кв., на участке 530 квадратн…
Дом 2 спальни
Stoupa, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
155 м²
€ 370,000
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Стоипа, 156 кв.& Sigma; & epsilon…
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
€ 600,000
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Кардамили, 140 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & …
Дом 3 спальни
Метони, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 175,000
Продажа отдельно стоящего дома, метони, 75 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа…
Дом 7 спален
Кардамили, Греция
6 ванных комнат
320 м²
€ 550,000
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Неохори, 320 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & om…
Дом 4 спальни
Месини, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 220,000
Продажа отдельно стоящего дома, Мессини, Агиос Константинос, 200 кв.& Sigma; & epsilon; & om…
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
204 м²
€ 397,000
Продажа Мезонет, Лефктро-Кардамили, Неохори, 209 квадратметров., И Сигма; & Эпсилон; & omicr…
Дом 4 спальни
Петалиди, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 695,000
Продажа отдельно стоящего дома, Петалиди, 280 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & ка…
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 1,150,000
Продажа виллы, Кипарисия, Терпсифея, 170 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; &…
Квартира 2 спальни
Каламата, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 370,000
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
Дом 2 спальни
Месини, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается отдельно стоящий дом площадью 156 м2 в прекрасном городе Мессини. Отель расположен…
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Дом 2 спальни
Каламаки, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 130,000
In the beautiful area of Gambria, this 140 sq.m home constructed entirely from stone, is for…
Вилла 4 спальни
soterianika, Греция
1 ванных комнат
186 м²
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Villa for sale in Archontiko, Avia of Messinia for 1.700.000€ (Listing No W4105). Anoth…
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
3 ванных комнат
310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
Таунхаус 2 спальни
Кало Неро, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 94,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальня
Рахес, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 61 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
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