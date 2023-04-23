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Жильё в Месолонгион, Греция

Лехена
2
2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни
Лехена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Вилла 8 спален в Лехена, Греция
Вилла 8 спален
Лехена, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Месолонгион, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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