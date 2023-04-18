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Купить недвижимость с видом на море в Мегара, Греция

3 объекта найдено
Вилла 1 комнатав Pachi, Греция
Вилла 1 комната
Pachi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
Коттедж 2 спальнив Мегара, Греция
Коттедж 2 спальни
Мегара, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Коттедж расположен в районе Мегара
Вилла 3 спальнив Мегара, Греция
Вилла 3 спальни
Мегара, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
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