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Купить коттедж с видом на море в Мегара, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Мегара, Греция
Коттедж 2 спальни
Мегара, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Коттедж расположен в районе Мегара
Realting.com
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