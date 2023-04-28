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Дома в Мегали-Панайия, Греция

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Мегали-Панайия, Греция
Дом 2 спальни
Мегали-Панайия, Греция
1 ванных комнат 57 м²
€ 130,000
Maisonetta расположен в небольшой деревне в Каливсе в начале Ситонии, всего в 50 метрах от б…
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