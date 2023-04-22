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Виллы с видом на горы в Маркопулон, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Маркопулон, Греция
Вилла 4 спальни
Маркопулон, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
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