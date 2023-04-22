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Таунхаусы в Маркопулон, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Маркопулон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Маркопулон, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни в Маркопулон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Маркопулон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
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