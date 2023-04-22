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Коттеджи с видом на море в Маркопулон, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 223,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
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