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Квартиры в Маркопулон, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Маркопулон, Греция
Квартира 4 спальни
Маркопулон, Греция
3 ванных комнат 160 м²
€ 260,000
Код недвижимости: 1573 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Мезонет общей площадью 160 кв.м, 2 уровня Mark…
Квартира 1 спальня в Маркопулон, Греция
Квартира 1 спальня
Маркопулон, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 159,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
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