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Жильё в Маркопулон, Греция

8 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Маркопулон, Греция
Квартира 4 спальни
Маркопулон, Греция
3 ванных комнат 160 м²
€ 260,000
Код недвижимости: 1573 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Мезонет общей площадью 160 кв.м, 2 уровня Mark…
Вилла 4 спальни в Маркопулон, Греция
Вилла 4 спальни
Маркопулон, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Таунхаус 3 спальни в Маркопулон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Маркопулон, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Квартира 1 спальня в Маркопулон, Греция
Квартира 1 спальня
Маркопулон, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 159,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 223,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Вилла 4 спальни в Маркопулон, Греция
Вилла 4 спальни
Маркопулон, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 3 спальни в Маркопулон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Маркопулон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
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