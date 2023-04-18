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Купить коттедж с видом на море в Марафон, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Марафон, Греция
Коттедж 5 спален
Марафон, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 244 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
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