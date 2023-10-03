Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Особняки

Особняки с бассейном в Греции

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 5 спален с furnishings в Поселение Феникс", Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€300,000
Квартира 1 спальня в триад, Греция
Квартира 1 спальня
триад, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Код недвижимости: HPS2951 - Квартира на продажу в Терми Центре для € 120.000. Это 56 кв. Ква…
€141,127
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
The luxury villas are located in Nikiti old village 2 km from the great beach. The construct…
€342,738
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2
Kavala, Dexameni: For sale: bright Apartment 101 sq.m on the 2nd floor with autonomous oil h…
€175,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 162 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€705,637
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€78,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Дом с Spalni в Каливе, Греция
Дом с Spalni
Каливе, Греция
This exclusive newly built apartment for sale in Chania, is part of a brand new complex proj…
€520,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Potamies, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Potamies, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€199,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 2
Площадь 347 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 347 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
€1,21 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с Lift в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с Lift
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Количество этажей 9
Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция Предлагаются меблированны…
€388,240
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€440,000

Параметры недвижимости в Греции

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти