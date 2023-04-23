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Жильё с видом на горы в Maniaki, Греция

1 объект найдено
Коттедж 6 спален в Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален
Maniaki, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
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