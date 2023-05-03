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Виллы с бассейном в Малия, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Малия, Греция
Вилла 3 спальни
Малия, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
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