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Купить таунхаус в Малия, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнатыв Мохос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Мохос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 79,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 1 спальняв Малия, Греция
Таунхаус 1 спальня
Малия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
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