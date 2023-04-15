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Купить недвижимость с видом на море в Малия, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Малия, Греция
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 7 спаленв Stalida, Греция
Коттедж 7 спален
Stalida, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
Вилла 4 спальнив Малия, Греция
Вилла 4 спальни
Малия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
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