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Купить коттедж с видом на горы в Малия, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Малия, Греция
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 7 спаленв Stalida, Греция
Коттедж 7 спален
Stalida, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
Коттедж 4 спальнив Мохос, Греция
Коттедж 4 спальни
Мохос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальнив Мохос, Греция
Коттедж 2 спальни
Мохос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комнатав Stalida, Греция
Коттедж 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
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