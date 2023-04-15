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Купить квартиру в Малия, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Малия, Греция
Квартира 2 спальни
Малия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продаются две квартиры площадью 45 кв.м. каждая, в Малиа, Крит. Квартира на цокольном этаже …
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