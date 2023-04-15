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Купить недвижимость в Малия, Греция

11 объектов найдено
Таунхаус 3 комнатыв Мохос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Мохос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 79,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 1 спальняв Малия, Греция
Таунхаус 1 спальня
Малия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 3 спальнив Малия, Греция
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 7 спаленв Stalida, Греция
Коттедж 7 спален
Stalida, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
Коттедж 4 спальнив Мохос, Греция
Коттедж 4 спальни
Мохос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальнив Мохос, Греция
Коттедж 2 спальни
Мохос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комнатав Stalida, Греция
Коттедж 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
Коттедж 2 спальнив Мохос, Греция
Коттедж 2 спальни
Мохос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 1 спальняв Мохос, Греция
Коттедж 1 спальня
Мохос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Квартира 2 спальнив Малия, Греция
Квартира 2 спальни
Малия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продаются две квартиры площадью 45 кв.м. каждая, в Малиа, Крит. Квартира на цокольном этаже …
Вилла 4 спальнив Малия, Греция
Вилла 4 спальни
Малия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
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