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Коттеджи в Magoula, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Magoula, Греция
Коттедж 2 спальни
Magoula, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
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