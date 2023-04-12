Купить вилла с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

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142 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 980,000
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 6 спален
Верия, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 5 спален
Микрокамбос, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 730,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 7 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 147 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
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