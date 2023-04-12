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Купить вилла с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

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167 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Moles Kalyves, Греция
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 7 комнатв Неа-Потидея, Греция
Вилла 7 комнат
Неа-Потидея, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
Вилла 1 спальняв Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Вилла 1 спальняв Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Вилла 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 730,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спаленв Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спаленв Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 7 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 1 комнатав demos kassandras, Греция
Вилла 1 комната
demos kassandras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,480,000
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА Три этажа дома предполагают приватную, общую и гос…
Вилла 5 спаленв Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Неа-Фокея, Греция
Вилла 5 спален
Неа-Фокея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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