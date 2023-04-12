Купить вилла с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

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Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 6 спален
Верия, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 7 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни
triadi, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Вилла 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла на п-ве Халкидики. Площадь виллы составляет 430 кв.м + 70 кв.м подвальное по…
Вилла 3 спальни
Сикея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 10 спален
Nea Trapezounta, Греция
13 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 467 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
Вилла 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 7 спален
Неа-Редестос, Греция
10 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спален
Неа-Редестос, Греция
9 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
Вилла 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 4,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
Вилла 9 спален
Galarinos, Греция
14 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
Вилла 5 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
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