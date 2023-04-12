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Купить таунхаус с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Chortiatis Municipal Unit
42
Asvestochori
19
Panorama Municipal Unit
18
Trilofos
18
Иерисос
15
Эпаноми
15
Neo Rysio
11
Municipality of Neapoli-Sykies
8
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49 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнатыв Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 335,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 4 спальнив demos kassandras, Греция
Таунхаус 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 спальнив The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 6 комнатв Souroti, Греция
Таунхаус 6 комнат
Souroti, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
Таунхаус 3 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Предлагаем двухэтажный таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоник. Первый этаж со…
Таунхаус 3 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 4
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 4
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Nea Gonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Gonia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 4 спальнив Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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