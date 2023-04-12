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Купить таунхаус с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Asvestochori
19
Эпаноми
15
Plagiari
14
Chortiatis
10
Перея
7
Drymos
6
paralia gerakine
6
Agia Triada
5
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197 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 4 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 комнатв Nea Chrani, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 4
€ 279,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Lakkoma, Греция
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 7 спаленв Neokesaria, Греция
Таунхаус 7 спален
Neokesaria, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 2
€ 98,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 комнатыв Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 5 комнатв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 3 спальнив Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 4 спальнив The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 5 комнатв Перея, Греция
Таунхаус 5 комнат
Перея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 445,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 5 спаленв Nea Chrani, Греция
Таунхаус 5 спален
Nea Chrani, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 88,000
Продается таунхаус площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальнив Svoronos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Svoronos, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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