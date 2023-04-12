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Купить таунхаус в Македонии и Фракии, Греция
Chortiatis Municipal Unit
42
Asvestochori
19
Panorama Municipal Unit
18
Trilofos
18
Иерисос
15
Эпаноми
15
Neo Rysio
11
Municipality of Neapoli-Sykies
8
Перея
7
Pylaia Municipal Unit
6
Коринос
6
Neoi Epivates
5
Неа-Каликратия
5
Неа-Муданья
5
Неос-Мармарас
4
demos diou - olympou
3
Serres Municipality
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594 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 78,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 76 m2, 2 Уров…
Таунхаус 4 спальни
Pefka, Греция
2 ванных комнат
€ 420,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 196 m2, 4 Уро…
Таунхаус 3 спальни
Skala Fourkas, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 комнаты
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 2 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 4 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
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