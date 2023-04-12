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Греция
Македонии и Фракии
Купить недвижимость с бассейном в Македонии и Фракии, Греция
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505 объектов найдено
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Дом 8 спален
Kriopigi, Греция
8 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 250 m2, 2 Уровн…
Дом 4 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат
125 м²
-1 Этаж
€ 300,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 125 m2, 2 Уровн…
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 610,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
500 м²
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
460 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
600 м²
€ 2,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
240 м²
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
490 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
240 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных …
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
440 м²
€ 1,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
300 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
300 м²
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
850 м²
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
310 м²
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
150 м²
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
11 Количество комнат
1 050 м²
€ 1,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Дом 8 спален
периферия Центральная Македония, Греция
11 Количество комнат
1 100 м²
€ 3,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Дом 12 спален
периферия Центральная Македония, Греция
16 Количество комнат
550 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
190 м²
€ 373,000
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
560 м²
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат
1 700 м²
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
450 м²
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
435 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
200 м²
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
400 м²
€ 860,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат
240 м²
€ 800,000
Продается вилла площадью 240 кв.м в загородном поселке Салоник. Вилла состоит из 3 спален, п…
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
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