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Многоуровневые квартиры с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Муниципалитет Кассандра
6
Многоуровневые квартиры В архив
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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Pefkochori, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ С ОТЛИЧНЫМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ!!! Расположенный на берегу моря в бога…
€290,000
Многоуровневые квартиры 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Moles Kalyves, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Moles Kalyves, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Мечта жить перед пляжем с 2 квартирами в общей сложности 148 кв.м. в общей сложности.  Апарт…
€800,000
Многоуровневые квартиры 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Kriopigi, Греция
Многоуровневые квартиры 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Kriopigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
€950,000
Многоуровневые квартиры 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Многоуровневые квартиры 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Timeless yet modern and located in the popular and vibrant town of PEFKOHORI with a strollin…
€670,000

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
недорогая
элитная
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