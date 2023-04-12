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Греция
Македонии и Фракии
Купить недвижимость с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция
Trilofos
94
Panorama Municipal Unit
90
Kordelio - Evosmos Municipality
88
Pylaia Municipal Unit
87
Neo Rysio
77
Municipal Unit of Evosmo
62
Неа-Каликратия
62
Неа-Муданья
62
Municipality of Neapoli-Sykies
61
Неос-Мармарас
56
Эпаноми
55
Неа-Триглия
49
Neoi Epivates
41
Asvestochori
39
Перея
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demos pellas
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Яница
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Коринос
35
demos diou - olympou
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Serres Municipality
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1 142 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
258 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
1/2 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
133 м²
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 580,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
410 м²
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
560 м²
€ 550,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
182 м²
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
280 м²
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
500 м²
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 4
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
260 м²
€ 365,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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