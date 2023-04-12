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Купить недвижимость с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Trilofos
94
Panorama Municipal Unit
90
Kordelio - Evosmos Municipality
88
Pylaia Municipal Unit
87
Neo Rysio
77
Municipal Unit of Evosmo
62
Неа-Каликратия
62
Неа-Муданья
62
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1 142 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Таунхаус 3 спальнив Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Квартира 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Коттедж 3 спальнив Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Квартира 2 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 258 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 3 спальнив Neo Keramidi, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 4 спальнив Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 6 комнатв Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнатв Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 4 спальнив Alonia, Греция
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 3 спальнив Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
133 м²
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 580,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
410 м²
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Дом 7 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
560 м²
€ 550,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
182 м²
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 280 м²
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 500 м²
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
260 м²
€ 365,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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