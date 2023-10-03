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Особняки с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

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1 объект найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Каландра, Греция
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Расположенная в великолепной обстановке вилла в Посиди, построенная в 2007 году, предлагает …
€10,00 млн

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
недорогая
элитная
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