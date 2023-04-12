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Купить дом с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Plagiari
39
Drymos
34
Agia Triada
24
Василика
22
Chortiatis
19
Неа-Миханьона
18
Chalcedon
17
Pentalofos
15
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1 176 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 5 спаленв elaiones moudania, Греция
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 3 спальнив Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальнив Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 258 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 4 спальнив Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 4 спальнив Alonia, Греция
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 9 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
14 Количество комнат 728 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 728 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 580,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
120 м²
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 7 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
560 м²
€ 550,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
150 м²
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
360 м²
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 610,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
150 м²
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 280 м²
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 7 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 500 м²
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
377 м²
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 377 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
380 м²
€ 410,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5 Количество комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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