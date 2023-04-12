ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
Дома
Купить дом с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция
Никити
180
Municipality of Pylaia - Chortiatis
163
Полийирос
136
Катерини
127
Касандрия
126
The municipality Nea Propontida
100
demos aristotele
87
Trilofos
74
Panorama Municipal Unit
70
Neo Rysio
69
Chortiatis Municipal Unit
68
Иерисос
53
Неос-Мармарас
51
Неа-Муданья
42
Неа-Каликратия
37
Неа-Триглия
31
Pylaia Municipal Unit
25
Thessaloniki Municipal Unit
14
Kordelio - Evosmos Municipality
6
Municipal Unit of Evosmo
4
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
989 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
258 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
133 м²
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 580,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
410 м²
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
560 м²
€ 550,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
182 м²
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
280 м²
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
500 м²
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 4
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
260 м²
€ 365,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
377 м²
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 377 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
320 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты